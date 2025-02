Alessio Balza di IOSNO, la mindfulness in un spettacolo al teatro Roma, 17 Feb. - La pratica della mindfulness sta guadagnando sempre più terreno, non solo come strumento di benessere personale, ma anche come fenomeno culturale e sociale. Secondo un'indagine americana pubblicata dalla CNBC, la meditazione è praticata da oltre il 14% della popolazione, che equivale a quasi 20 milioni di persone. Tra questi anche personaggi di spicco americani come David Lynch, che medita almeno due volte al giorno, e con la sua Fondazione supporta a livello globale la diffusione della pratica, a Cameron Diaz, da Jennifer Aniston a Clint Eastwood e Michael Jordan, da Oprah Winfrey che ne ha fatto un vero e proprio stile di vita a Will Smith che dentro la sua villa ha realizzato uno spazio appositamente dedicato alla meditazione alla campionessa di tennis Bianca Andreescu. Questo dato evidenzia un crescente interesse verso tecniche che promuovono il benessere mentale e fisico. Alessio Balza fondatore di IOSNO, istruttore di mindfulness, sottolinea che "La mindfulness non è complicata: è vivere il presente con piena consapevolezza. Tutto il resto è solo rumore della mente". Questo insieme di pratiche, infatti, è riconosciuto per il suo effetto positivo sul miglioramento della qualità del sonno e nella gestione dello stress e dell'ansia, come dimostrato dal Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), sviluppato presso il centro medico dell'Università del Massachusetts negli anni 1970 dal professor Jon Kabat-Zinn. Balza ha deciso di portare alcuni metodi di mindfulness nei teatri, unendo la meditazione a una forma di spettacolo accessibile a tutti. "Sentivo di poter utilizzare spazi come i teatri come forma di meditazione e insegnarla attraverso un linguaggio più accessibile e leggero ", afferma Balza, spiegando come questa scelta possa avvicinare un pubblico più vasto a una pratica spesso percepita come elitaria. "Non devi andare per forza in un ritiro spirituale in mezzo ai monti ma vai una serata a teatro e qualche piccolo seme di consapevolezza dentro di te potrebbe nascere ", continua Balza, evidenziando l'importanza di rendere la mindfulness più alla portata di tutti. L'impatto positivo della mindfulness sulla società è evidente. Non solo migliora la qualità della vita individuale, ma promuove anche una maggiore consapevolezza collettiva. "Tutta la vita è uno stato di percezione, uno stato di coscienza", dice il creatore del metodo IOSNO, sottolineando come la mindfulness possa aiutare le persone a liberarsi dalle catene dell'ego, dell'automatismo e a vivere in modo più autentico. Questo approccio potrebbe avere ripercussioni significative anche sul mercato del lavoro, dove la domanda di professionisti capaci di gestire lo stress e promuovere il benessere mentale è in aumento. La mindfulness potrebbe diventare una componente fondamentale nei programmi di formazione aziendale e scolastica. "Abbiamo una mente diventata troppo sensibile", afferma Balza, suggerendo che le pratiche di mindfulness potrebbero essere adattate per rispondere alle esigenze di una società sempre più stimolata e frenetica. Inoltre, l'integrazione della mindfulness nei contesti lavorativi potrebbe portare a un aumento delle possibilità lavorative per esperti del settore, creando nuove opportunità di carriera. La mindfulness non è solo una moda passeggera, ma una pratica che sta trasformando profondamente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Come dice Balza, "Fidati di te stesso: nessuno può guidarti meglio di chi vive dentro di te.", un messaggio forte in un mondo in cui la ricerca di autenticità e benessere è più urgente che mai. Il primo appuntamento con IOSNO e Alessio Balza è il 22 Febbraio, ore 21, al Teatro Troisi di Napoli e continuerà il 12 marzo a Roma, il 29 Marzo a Genova, il 5 Aprile a Verona e il 3 Maggio a Torino.