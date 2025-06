Alessandro Gassman dà voce all'appello dell'Unhcr per i rifugiati Roma, 12 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 del 20 giugno, L'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) lancia uno spot realizzato con la voce dell'attore e testimonial dell'Agenzia Onu Alessandro Gassmann. E' stato pubblicato oggi il nuovo rapporto annuale di Unhcr Global Trends: secondo lo studio il numero di persone sradicate dalle guerre si mantiene a livelli allarmanti, sono oltre 122 milioni nel mondo. Il 73% dei rifugiati del mondo sono ospitati nei Paesi a basso e medio reddito. La maggior parte, il 67%, rimane nei paesi limitrofi ai conflitti, mentre i continui tagli agli aiuti umanitari rischiano di provocare ulteriori movimenti forzati, anche verso l'Europa e l'Italia