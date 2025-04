Alessandro Coatti ucciso in Colombia, il luogo di ritrovamento del corpo Santa Marta (Colombia), 10 apr. (askanews) - Queste immagini mostrano il luogo dove sarebbero stati rinvenuti i resti smembrati di Alessandro Coatti, nella località di Santa Marta in Colombia. Un comandante di polizia della città caraibica, ha dichiarato che parti del corpo dello scienziato 38enne sono state trovate in una valigia, ma sembra che ne siano state trovate altre in luoghi diversi. Si ritiene che il biologo italiano sia entrato in Colombia come turista e il movente del suo omicidio è ancora sconosciuto anche se si segue la pista dei gruppi paramilitari, mentre gli inquirenti colombiani sembrano escludere legami con i narcos e la criminalità. Il biologo era arrivato a Santa Marta il 3 aprile per una vacanza studio e dal giorno dopo si erano perse le sue tracce.