La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
24 set 2025
24 set 2025
Albe si racconta con il nuovo singolo "Alla fine sono io"

Milano, 24 set. (askanews) - Un brano tra passato e futuro, "Alla fine sono io" è il nuovo singolo di Albe, terzo estratto dal suo primo album in arrivo nell'autunno 2025. "È stata scritta ed è una canzone che parla al me bambino. È l'unica canzone che è fatta a collante in tutto l'album e farà parte del prossimo album. È stata scritta in modo molto naturale, è stato un dialogo per dire al me bambino come vanno le cose, cosa è cambiato e cosa no". Il giovane cantautore bresciano, che ha partecipato alla trasmissione Amici, parte nel suo racconto dalle cose piccole, dalla quotidianità. "Mi piacerebbe rivolgermi a tutte le persone che come me vengono da un paesino, da una provincia, da piccole città e come me hanno intrapreso strade che le hanno fatte crescere e traslocare per ampliare la loro vita e i loro orizzonti, nonostante siano sempre legati al loro punto di partenza. Mi piacerebbe parlare a quelle persone, le persone un po' più genuine pure che hanno degli ideali molto normali". Questo singolo apre uno spiraglio ancora più intimo e personale sul suo percorso artistico, tra memoria, identità e visione del futuro. Nel cuore di Albe, all'anagrafe Alberto La Malfa, c'è la musica live e il rapporto diretto col pubblico. "Mi piacerebbe mischiare il cantautorato, quindi l'ascolto di qualcosa, con delle performance belle, a livello musicale e non a livello di balli o scenografiche: io parlo di musica e di contenuti". Albe si prepara ad un autunno ricco di novità, con tanta nuova musica e l'atteso debutto discografico, pronto a ritrovare il suo pubblico in una dimensione sempre più vicina e condivisa.