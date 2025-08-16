Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Alaska, Trump lascia la base militare statunitense dopo il vertice con Putin
16 ago 2025
  3. Alaska, Trump lascia la base militare statunitense dopo il vertice con Putin

Alaska, Trump lascia la base militare statunitense dopo il vertice con Putin

L'incontro si e' concluso con un nulla di fatto ma con la promessa di vedersi a Mosca