Al via il processo per la morte di Maradona: alla sbarra 7 sanitari Buenos Aires, 11 mar. (askanews) - Quattro anni dopo la morte di Diego Armando Maradona, si apre il processo a sette professionisti sanitari accusati di negligenza durante gli ultimi giorni di vita della leggenda del calcio argentino. Più di 100 testimoni, tra cui membri della famiglia di Maradona e dottori che si sono presi cura di lui nel corso degli anni, saliranno sul banco dei testimoni nel corso del processo nel sobborgo di San Isidro a Buenos Aires. I sette imputati, tra medici e infermieri, rischiano tra gli otto e i 25 anni di carcere se condannati. Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico al cervello per un coagulo di sangue, dopo decenni di lotta contro la dipendenza da cocaina e alcol. È stato trovato morto a letto, per infarto, in una casa in affitto in un quartiere esclusivo di Buenos Aires, dove era stato portato dopo essere stato dimesso dall'ospedale due settimane dopo l'operazione. Il processo dovrà chiarire se Maradona poteva essere salvato e se chi era stato pagato per accudire El Pibe De Oro ha fatto tutto il possibile per evitarne il decesso. I pubblici ministeri hanno accusato i professionisti sanitari di aver fornito cure domiciliari "sconsiderate" e "carenti" a Maradona, sostenendo che è stato abbandonato al suo destino per un "periodo prolungato e angosciante" prima della sua morte. Tutti gli imputati negano ogni responsabilità nella morte della star. Gli argentini attendono una risposta, l'affetto nei confronti di Maradona è ancora vivo e il genio del calcio è stato immortalato in innumerevoli murales, statue e mostre in tutta l'Argentina, e presto avrà anche un mausoleo su un sito di 1.000 metri quadrati nel cuore di Buenos Aires.