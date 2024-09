Al via il G7 Cultura a Napoli, Giuli accoglie le delegazioni Napoli, 20 set. (askanews) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli padrone di casa a Napoli per l'apertura del lavori del G7 della Cultura in programma fino al 21 settembre. Il ministro ha accolto le delegazioni internazionaloi partecipanti prima di prendere la parola nel discorso inaugurale.