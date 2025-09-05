Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
5 set 2025
Al via Ifa 2025, tecnologia da tutto il mondo alla fiera di Berlino

Berlino, 5 set. (askanews) - Al via IFA 2025, la fiera tech di Berlino, uno degli eventi più attesi dell'anno per il mondo dell'innovazione. Dal 5 al 9 settembre oltre 1.900 espositori provenienti da 49 paesi presenteranno i loro ultimi prodotti e le tecnologie del futuro con un occhio di riguardo per i prodotti per le case del futuro, dagli elettrodomestici con Ai alle più diverse soluzioni di smart home. Attesi 215.000 visitatori alla fiera che compie 101 anni cambiando nome al suo acronimo: da Internationale Funkausstellung a "Innovation for all".