Al via a Roma "Agricoltura È", Lollobrigida: un settore primario Roma, 24 mar. (askanews) - Inaugurato a Roma, nell'area riqualificata di piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali, "Agricoltura E'", il villaggio-evento dedicato al mondo agricolo italiano, in programma dal 24 al 26 marzo. Su un'area di oltre 3.000 metri quadrati esposte le eccellenze regionali e del made in Italy, il villaggio, ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, vuole essere un punto d'incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini. Nei tre giorni di evento si affronteranno temi come energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione de prodotti italiani e vi parteciperanno rappresentanti del governo, delle istituzioni e dell'Ue. "Qui portiamo l'agricoltura nelle sue diverse forme, la produzione di cibo di qualità ma anche il lavoro, l'innovazione, la capacità di recupero attraverso il mondo del volontariato: abbiamo qui tutte le associazioni agricole e anche il mondo industriale che in questa piazza ricostruiscono un settore che viene definito da tutti primario ma che deve tornare a esserlo nei fatti" ha detto Lollobrigida. Il ministro ha sottolineato che "non è casuale" la scelta di organizzare l'evento il 24-25-26 marzo: "Il 25 marzo del '57 "vennero sottoscritti i Trattati di Roma, che avevano l'agricoltura al centro, tornare a riconsiderare gli agricoltori custodi del territorio è stato uno dei primi obiettivi del governo".