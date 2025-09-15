Al via a Parigi processo a tre donne accusate di appartenere all'Isis Parigi, 15 set. (askanews) - Tre donne, tra cui la nipote dei fratelli jihadisti Fabien e Jean-Michel Clain, sospettate di appartenere al gruppo dello Stato islamico (ISIS) in Siria, compaiono davanti alla corte d'assise speciale di Parigi, in particolare per associazione a delinquere terroristica. Jennyfer Clain, ora 34enne, è la nipote di Jean-Michel e Fabien Clain, due esponenti della propaganda dell'ISIS presumibilmente morti in Siria e che hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi del 13 novembre. Le altre due imputate sono la suocera, Christine Allain, e la cognata, Mayalen Duhart. Jennyfer Clain e Christine Allain sono state arrestate. Fabien Clain aveva letto in particolare la dichiarazione in cui rivendicava la responsabilità degli attacchi del 13 novembre, sullo sfondo dei canti religiosi del fratello, un ruolo "essenziale nel diffondere e amplificare il terrore e nell'attirare nuovi combattenti", aveva stimato nel 2022 la Corte d'assise, che li aveva condannati in contumacia all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.