Al Taormina Film Festival tutti pazzi per Michael Douglas Taormina (ME), 10 giu. (askanews) - Al Taormina Film Festival tutti pazzi per Michael Douglas. L'attore premio Oscar e produttore, 80 anni, si è concesso ai fan, tra autografi e selfie sul red carpet, accompagnato dalla direttrice del festival, Tiziana Rocca. Douglas, che nel pomeriggio ha tenuto una masterclass, è la star della serata d'apertura della 71esima edizione del festival e riceverà il Taormina Excellence Achievement Award. Il Taormina Film Festival, prosegue, tra star e glamour, fino al 14 giugno e porterà in Sicilia, oltre a Douglas, anche Martin Scorsese, Monica Bellucci, James Franco, Helen Hunt, Catherine Deneuve e molti altri.