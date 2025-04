Al Salone Mobile l'installazione da premio Oscar che sublima l'attesa Milano, 8 apr. (askanews) - L'attesa come sentimento, occasione per far fluire le emozioni al ritmo di un cuore che batte. Il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino, rende omaggio alla Dolce attesa con una installazione inaspettata che si cela tra i padiglioni 22-24 del Salone 2025 alla fiera di Rho. Un'esperienza che lo stesso regista definisce come "Un piccolo viaggio, come da bambini, su giostre rassicuranti. Da adulti, i cavallucci sono diventati poltrone come gusci, come ventri materni". E contrariamente alla tradizionale "sala d'attesa" "amplificazione dell'angoscia", qui "Gli impiegati riluttanti sono sostituiti da uomini e donne che ti riconciliano con un'idea di tranquillità. Ti sorridono e sanno regalare una carezza paterna. La vista si concentra su un coacervo di vetri smerigliati che occultano, deformano, l'unico elemento che, se continua a battere, ci allunga la vita. È il cuore. Nascosto, misterioso, eppure lui è lì, a ricordarci che non è ancora finita". Per visitare l'installazione occorre prenotarsi sul sito del Salone del Mobile ma al momento si legge che "gli slot per visitare l'installazione sono esauriti. Le prenotazioni sono chiuse".