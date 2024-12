Al Salone dello Studente punto su rush finale Legge Bilancio Roma, 17 dic. - "La tappa romana del Salone dello Studente è l'occasione per fare un punto della situazione su quello che sarà il rush finale di approvazione della legge di bilancio per il 2025. Una 'manovra' che si appresta ad entrare nella fase calda della discussione e che si prospetta molto accesa. L'attenzione dell'Isnec si è soffermata su quello che potrebbe essere il paventato taglio della seconda aliquota dell'Irpef, che attualmente colpisce i redditi nello scaglione tra i 28000 e i 50000 euro l'anno. Un passo importante che potrebbe dare benefici ai consumatori". Lo ha dichiarato Andrea Benetti, direttore dell'Istituto nazionale esperti contabili, partecipando all'incontro formativo con gli studenti promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, che si è svolto alla Fiera di Roma. Nel corso del suo intervento Anna Maria Belforte, coordinatrice Cnpr al Salone dello Studente, ha sottolineato che "quando si parla di tasse in Italia a molti viene in mente una montagna di numeri e di scadenze complicate. In realtà c'è una figura professionale che può rendere le cose più semplici: l'esperto contabile. Il nostro obiettivo è di far recepire ai ragazzi l'importanza dell'educazione finanziaria, spiegando che dietro al mondo delle tasse ci sono professionisti che svolgono un ruolo strategico e sempre più indispensabile. La nostra mission è quella di motivare ed entusiasmare le nuove leve a diventare professionisti al fianco di famiglie e imprese".