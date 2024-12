Al MAXXI "joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni" Roma, 19 dic. (askanews) - Si intitola "joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni" la mostra che il MAXXI ospiterà fino al 20 aprile 2025. Un'occasione per ripercorre i sei decenni di vita della crema spalmabile, proponendo un mix di gioco e approfondimento, in uno spazio per adulti e bambini. Il percorso immaginato è l'occasione per riscoprire i ricordi legati a Nutella , immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più conosciute e visualizzare l'impatto sociale di un'icona che ha attraversato intere generazioni. "Siamo molto contenti di festeggiare qui questo compleanno. Un anno che è stato ricchissimo, Nutella ha lanciato il gelato, ha lanciato la crema plant-base, il cornetto, il muffin e più recentemente il donuts, quindi un mix di tradizione e innovazione per me veramente unico per Nutella. E siamo qui ad offrirla ai tantissimi fan di Nutella nel mondo", dice Fabrizio Gavelli, Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia. All'origine di questa icona italiana celebre in tutto il mondo c'era la prima pasticceria che nel 1923, a 25 anni, Pietro Ferrero aprì a Dogliani. Negli anni Quaranta iniziarono le prime sperimentazioni della ricetta, chiamata allora Pasta Gianduja, e nel 1964 nasce la Nutella , con la vendita del primo vasetto. Il mondo della mostra all'interno del MAXXI è stato creato con la collaborazione dell'illustratrice Francesca Gastone, che lavora con la tecnica del collage. "Tutti abbiamo dei ricordi, degli aneddoti legati a questa icona - afferma Chiara Bertini, curatrice del Maxxi - e quindi diciamo che abbiamo voluto giocare anche con la storia. Questo grande wallpaper che è dietro di noi è un'opera di Francesca, che gioca con questi livelli storici, e racconta anche delle emozioni. Ci sono delle suggestioni che tutti potranno ritrovare, anche nascoste. Quindi la mostra è piena di sorprese inattese".