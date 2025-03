Al Gemelli pronti per la diretta tv dei saluti del Papa Roma, 22 mar. (askanews) - Al Policlinico Gemelli in corso i preparativi per la diretta tv dei saluti del Papa, i camion di Vatican Media preparano il collegamento sotto il balcone, dove domani papa Francesco dovrebbe affacciarsi per un saluto dopo la diffusione del testo scritto dell'Angelus; sarà la sua prima apparizione pubblica dal momento del ricovero per una polmonite doppia oltre un mese fa.