Al Consiglio di Sicurezza dell'Onu un minuto di silenzio per Carter New York, 30 dic. (askanews) -Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, morto all'età di 100 anni nella sua casa di Plains, in Georgia. Biden ha annunciato che il 9 gennaio 2025 sarà una giornata di lutto nazionale; i funerali di stato dell'ex presidente americano si terranno alla Washington National Cathedral e sarà lo stesso Biden a tenere l'elogio funebre al culmine di più di una settimana di cerimonie.