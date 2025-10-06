Al cinema "Le stanze di Verdi", un ritratto inedito del compositore Roma, 6 ott. (askanews) - Al cinema "Le stanze di Verdi", docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l'esperto di Verdi, Marco Corradi. Il film è liberamente ispirato al libro di Marco Corradi, "Verdi non è di Parma" (Persiani Editore), che ha aiutato a mappare i luoghi e le storie legate al Maestro, ed è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, da Giorgio Leopardi, sulla base di un soggetto e sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch. "È importante raccontare figure come Giuseppe Verdi - ha dichiarato Pupi Avati - per trasmettere valori e passioni autentiche, capaci di ispirare e di creare un legame profondo con il patrimonio artistico italiano. L'idea di raccontare Verdi attraverso i luoghi dove ha vissuto la parte più concreta e materiale della sua vita, è un'idea straordinaria che non ho avuto io, ma Riccardo Marchesini, mio complice in questa produzione". Un noto attore, Giulio Scarpati, è a Piacenza per uno spettacolo teatrale. Attratto da una gigantografia di Giuseppe Verdi su un palazzo adiacente al suo albergo, chiede informazioni al portiere, avendo letto sui giornali della casa del musicista in vendita. Il portiere lo mette in contatto con l'avvocato Marco Corradi, ex campione di rugby, che sa tutto della vicenda e della vita del Maestro. L'avvocato Corradi carica Giulio a bordo della sua Jaguar d'annata e lo conduce in un viaggio alla ricerca di luoghi cari al musicista, tra Piacenza, Parma e Milano. Nel fare ritorno, Giulio si addormenta e suoi sogni si intrecciano magicamente con la realtà. Un viaggio nella Bassa Padana, cara a Guareschi, alla scoperta di un Verdi inedito, concepito e realizzato in modo anticonvenzionale, con un percorso aperto, capace di seguire direzioni impreviste, di accogliere gli incontri e i racconti che via via si presentavano. "Le stanze di Verdi - ha dichiarato il regista Riccardo Marchesini - nasce dal desiderio di Giorgio Leopardi, produttore e appassionato verdiano, di restituire un'immagine nuova e meno conosciuta di Verdi. Non soltanto il sommo compositore, ma anche l'uomo curioso, agronomo, filantropo, imprenditore agricolo, patriota e benefattore. Ho trasformato le sue suggestioni e intenzioni in un road movie attraverso i luoghi verdiani, guidato da Giulio Scarpati, che con generosità si è prestato a vivere l'esperienza con autenticità e senza filtri". "Nel raccontare un Verdi inedito ho scoperto un musicista pieno di interessi e attività parallele - ha raccontato Giulio Scarpati - attraversando i luoghi del Maestro e sentendo i tanti racconti delle persone con cui ho parlato, oltre ad apprezzare ancora di più il Verdi musicista, ho conosciuto il Verdi agronomo e il Verdi benefattore. Ma il Maestro è stato soprattutto un grande mediatore culturale che ha avvicinato la musica alla gente comune, facendo echeggiare le sue arie per le strade di un'Italia nascente, che si stava faticosamente formando".