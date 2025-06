Al cinema a ottobre 2025 il film "Springsteen: Liberami dal nulla" Roma, 18 giu. (askanews) - Il nuovo film targato 20th Century Studios, "Springsteen: Liberami dal Nulla", segue la realizzazione di "Nebraska" di Bruce Springsteen del 1982, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue opere più durature. Il regista Scott Cooper, che ha scritto la sceneggiatura per il grande schermo basandosi sul libro di Warren Zanes intitolato "Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska", ha dichiarato: "Realizzare Springsteen è stato profondamente commovente perché mi ha permesso di entrare nell'anima di un artista che ammiro da tanto tempo e di osservare, da vicino, la vulnerabilità e la forza dietro la sua musica. L'esperienza è stata come un viaggio attraverso la memoria, il mito e la verità. Più di ogni altra cosa, portare quella sincerità emotiva così pura sullo schermo è stato un privilegio e mi ha cambiato. Non sarò mai abbastanza grato a Bruce e a Jon Landau per avermi permesso di raccontare la loro storia". Il film 20th Century Studios racconta di quando Springsteen - interpretato da Jeremy Allen White, noto per la serie tv "Shameless" - era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. L'album "Nebraska", inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, segnò un momento di svolta nella sua vita: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. "Springsteen: Liberami dal Nulla" vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Odessa Young nel ruolo di Faye, il suo interesse amoroso; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen; Marc Maron nelle vesti di Chuck Plotkin e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025 ed è prodotto da Scott Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein e Warren Zanes sono i produttori esecutivi.