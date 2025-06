Ail, a Sabaudia l'incontro sulla Leucemia Linfatica Cronica Roma, 3 giu. (askanews) - La Leucemia Linfatica Cronica è attualmente tra i tumori ematologici più diffusi in Italia ed, in generale, nei paesi occidentali tra gli adulti. Nel mondo ogni anno questa patologia colpisce circa 5 persone ogni 100.000, rappresentando circa il 30 per cento di tutti i casi di leucemia. Antonella Ferrari, Direttore dell'Ematologia di Frosinone, ha dichiarato: "La Leucemia Linfatica Cronica è una malattia che ha avuto negli ultimi 10 anni uno sviluppo sotto il punto di vista dei trattamenti enorme, per cui si è passato da avere un farmaco a disposizione, neanche tanto efficace, ad avere a disposizione una serie di farmaci che hanno permesso ai pazienti con alcune caratteristiche di avere un'aspettativa di vita esattamente identica alle persone che non hanno questa patologia". Alessandro Pulsoni, Direttore dell'Ematologia di Latina, ha invece rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Stiamo vivendo un periodo direi addirittura entusiasmante per la qualità e la quantità di nuovi approcci terapeutici che si propongono, non soltanto nella Leucemia Linfatica Cronica, ma anche in tutte le malattie del sangue. La Leucemia Linfatica Cronica, fino a non più di 3 o 5 anni fa, si curava esclusivamente con la chemioterapia. Ad oggi, invece, le nuove linee guida praticamente escludono la chemioterapia nelle forme di trattamento di questa malattia. Abbiamo una serie di trattamenti innovativi per via orale, ovvero delle compresse che, anche se non sono del tutto esenti da effetti collaterali, rappresentano un cambiamento radicale rispetto al passato". Per approfondire le tematiche legate alla presa in cura ed alle evoluzioni terapeutiche e scientifiche relative alla Leucemia Linfatica Cronica, l'AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) ha organizzato a Sabaudia, presso l'Hotel Oasi di Kufra, un incontro tra medici, pazienti e caregiver. "Uno dei bisogni di cui abbiamo discusso durante il corso della riunione riguarda il supporto psicologico da prestare alle persone con Leucemia Linfatica Cronica, perché questa è una patologica particolare" - afferma Felice Bombaci, Gruppo AIL Pazienti - "Si tratta appunto di una leucemia, ma spesso si dice che nel 30% dei casi non occorre fare nulla, che bisogna stare tranquilli perché ci sarà tempo per cominciare le terapie. L'altro tema fondamentale, invece, è quello del rapporto medico-paziente, specialista e medico di medicina generale". Grazie all'evento organizzato dall'AIL, i pazienti hanno avuto la possibilità di rivolgere domande ai clinici presenti ottenendo delle informazioni preziose circa la gestione della patologia.