Agrivoltaico, Boccanera (Starlight): importante co-progettare Roma, 9 mag. (askanews) - "L'Agrivoltaico può portare ulteriore crescita ai territori, recuperando quelli che sono abbandonati o che comunque hanno minor produttività. Studi e installazioni in attività dimostrano come l'agrivoltaico riduce l'utilizzo di acqua, può portare ad un uso minore di pesticidi e maggior produttività, oltre ad integrare i redditi degli agricoltori. Attiva poi dei circoli virtuosi attraverso università e enti di ricerca coinvolti nello sviluppo di pratiche agricole più avanzate e a minor impatto ambientale. Poi c'è la possibilità di avere un impatto positivo in aree come la pianura padana, raggiungendo anche obiettivi di decarbonizzazione. Come Starlight ci siamo per co-progettare e realizzare questi interventi in ottica di sovranità alimentare ed energetica". Lo ha sottolineato Gianluca Boccanera, Global Managing Director di Starlight, in occasione del convegno "Agrivoltaico sostenibile: come conciliare la produzione agricola della Pianura Padana con la generazione elettrica rinnovabile che serve al Paese" promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Lombardia, Starlight che si è svolto a Milano, presso Legance.