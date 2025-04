Agrigento, sguardi sull'universo femminile con Fujifilm Healthcare Agrigento, 17 apr. (askanews) - È aperta ad Agrigento la mostra fotografica "VIVA! Orizzonti sensibili sull'universo femminile", promossa dal Rotary Club di Agrigento, con il supporto di Fujifilm Healthcare Italia. Una collettiva che raccoglie il lavoro di 25 fotografi - 15 autrici e 10 autori - le cui ricerche hanno un denominatore comune: cogliere, attraverso il linguaggio della fotografia, la specificità del femminile e le diverse rappresentazioni delle donne nel nostro tempo. La mostra, realizzata nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, è ospitata presso la rinnovata sede dell'ex Chiesa di Santa Sofia, all'interno del Chiostro di San Domenico, dove hanno sede Palazzo di Città e il Teatro Pirandello. Il Rotary Club di Agrigento e Fujifilm Healthcare con l'esposizione hanno voluto raccontare l'universo femminile attraverso il medium della fotografia, nell'ottica del rispetto dei principi di diversità, equità ed inclusione. L'esposizione è curata da Benedetta Donato, che ha scelto una rosa di autori, i cui lavori simboleggiano un cambio di prospettiva nel modo di raccontare l'universo femminile, le loro storie, le diverse fasi della loro vita. Per Fujifilm Healthcare Italia le immagini continuano a essere il focus dell'impegno, incentrato sul costante miglioramento della loro qualità con l'obiettivo di garantire il supporto a medici e pazienti, promuovendo la consapevolezza, la prevenzione e l'educazione alla salute. E il sostegno alla mostra agrigentina significa per il gruppo dare valore a un concetto più ampio di benessere, che abbraccia anche la dimensione culturale e sociale. La mostra, aperta fino all'8 dicembre 2025, esporrà opere che saranno protagoniste di un'asta benefica, organizzata da Rotary Club di Agrigento a sostegno di End Polio Now, attraverso la quale Rotary Foundation da oltre 35 anni sta lavorando incessantemente per eradicare la poliomielite nel mondo.