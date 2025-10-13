Aghion (Nobel Economia): l'apertura è un motore di crescita Milano, 13 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per l'economia 2025 è stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per i loro studi sull'impatto dell'innovazione sulla crescita economica. "L'apertura è un motore di crescita", ha dichiarato Philippe Aghion al telefono durante la conferenza stampa. "Attualmente vedo addensarsi nubi minacciose che spingono alla creazione di barriere al commercio e all'apertura", ha avvertito. E poi: "L'intelligenza artificiale ha un grande potenziale di crescita. Il problema è sfruttare questo potenziale. Ed è per questo che la politica della concorrenza è importante. Se non disponiamo di una politica della concorrenza adeguata, inibiremo il potenziale di crescita dell'intelligenza artificiale".