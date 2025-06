Africa, Meloni: accordi per 1,2 mld, lavoriamo ad abbattere debito Roma, 20 giu. (askanews) - "Gli accordi firmati oggi" al summit Ue-Africa "valgono 1,2 miliardi di impegni concreti. Ci siamo dati già altri due appuntamenti, a luglio sarò in Etiopia e poi in Africa si terrà la seconda edizione del vertice Italia-Africa, non parliamo di un'iniziativa spot ma di un percorso concreto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Inoltre "lavoriamo - ha aggiunto - a un'iniziativa concreta per il debito delle nazioni africane, questione che se non affrontata adeguatamente rischia di vanificare tutti i nostri sforzi. Lavoriamo per convertire l'intero ammontare del debito delle nazioni meno sviluppate e abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito medio-basso. Questo ci consentirà in dieci anni di convertire in progetti di sviluppo sul territorio circa 235 milioni di debito".