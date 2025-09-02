Lunedì 1 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner-MusettiPutin CinaTreno Kim Jong UnCiro GrilloScioperi settembre 2025Global Sumud Flotilla
Acquista il giornale
VideoAfghanistan, i soccorritori fra la popolazione colpita dal terremoto
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Afghanistan, i soccorritori fra la popolazione colpita dal terremoto

Afghanistan, i soccorritori fra la popolazione colpita dal terremoto

Domenica nell'est del Paese. Il bilancio provvisorio delle vittime oltre quota 1.100