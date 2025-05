AfD chiede nuove elezioni in Germania: "Serve stabilità" Berlino, 6 mag. (askanews) - Un deputato del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD) ha chiesto nuove elezioni generali dopo il voto del Bundestag che a sorpresa ha visto il leader conservatore Friedrich Merz non ottenere la maggioranza necessaria per diventare cancelliere. "Vogliamo stabilità per la Germania. Questo deve essere chiaro fin da ora: abbiamo un governo o no? Allora abbiamo bisogno di nuove elezioni. Il Paese ha bisogno di stabilità".