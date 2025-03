Aerospazio, Fossati (TEC): Italia sia capofila regolamentazione spaziale Roma, 12 mar. (askanews) - "La nostra azienda, specializzata nel trasporto merci in bassa orbita, sta crescendo, abbiamo avviato un piano assunzioni e negli ultimi tre anni abbiamo raccolto oltre 220 mln di euro da venture capital. La regolamentazione del settore è fondamentale, in questo l'Italia deve essere capofila, perché la tradizione spaziale fa parte della nostra storia industriale, ricordo che siamo stati tra i primi a lanciare satelliti nello spazio", lo ha detto Franco Fossati, Lead Italy and South Europe di The Exploration company, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. E ha aggiunto: "Portare in Europa questo segmento di attività garantisce un mercato che si sta sviluppando molto velocemente, anche perché presto saranno messe in orbita nuove stazioni spaziali. Anche per questo l'interesse degli investitori sta crescendo".