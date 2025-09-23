Aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto, dopo sorvolo droni Milano, 23 set. (askanews) - Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto, poche ore dopo che droni non identificati nel loro spazio aereo - entrambi Paesi alleati Nato - avevano causato deviazioni di volo e altri disagi al traffico. Le autorità hanno scelto di non abbattere i droni perché il rischio era troppo elevato a causa del numero eccessivo di passeggeri nell'aeroporto, degli aerei sulle piste e dei depositi di carburante nelle vicinanze, ha dichiarato la polizia danese. La premier danese Mette Frederiksen, che aveva già spiegato come la Russia stia testando le capacità della Nato e la sua unità, ha definito "l'attacco", "il più grave alle infrastrutture critiche danesi fino ad oggi". E ha fatto notare: "Non posso escludere che si tratti della Russia. Abbiamo visto droni volare sopra la Polonia, anche se non avrebbero dovuto esserci. Abbiamo visto attività in Romania. Abbiamo assistito a violazioni dello spazio aereo estone. Abbiamo assistito ad attacchi hacker contro aeroporti europei nel fine settimana. Ora, droni in Danimarca e, a quanto pare, anche a Oslo e in Norvegia". I voli in aeroporto sono ripresi nella mattina, anche se ritardi e cancellazioni sono continuati per tutta la mattinata.