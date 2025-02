Aeroporti, Destro (Confindustria): volano importante per la crescita Roma, 5 feb. (askanews) - Gli aeroporti italiano rappresentano un volano importante per la crescita. Lo ha detto Leopoldo Destro, delegato presidente Confindustria ai Trasporti, logistica e industria del turismo, specificando come il sistema aeroportuale, in un'ottica di intermodalità, sia fondamentale per rendere la mobilità sempre più sostenilbile. "Il sistema aeroportuale - ha detto Destro - non è solo una parte importante del mondo dei trasporti, ma è anche un volano importante per la crescita economica, per la crescita dell'occupazione, per la crescita del turismo e per la creazione di valore innovativo per il paese. Questo lo dicono non solo i numeri che sono evidenti e quindi i 220 milioni di passeggeri, 146 milioni quelli internazionali, 1,7 milioni di tonnellate trasportate, un milione quello internazionale, perché non dimentichiamo il ruolo dell'Italia in termini di export, quindi quarto esportatore assoluto. Gli aeroporti, seppur rappresentando una parte più piccola al trasporto marittimo, trasportano grande valore, da un lato e soprattutto danno un servizio immediato e urgente, quando ce ne è bisogno. Gli aeroporti non solo si sono sviluppati in maniera dinamica e forte in questi anni, ma guardano anche al futuro con grande innovazione , pensiamo a tutto il tema dell'intelligenza artificiale per la gestone dei flussi e pensiamo anche al tema dei droni e quindi una mobilità nuova, innovativa e sostenibile. Quindi guardiamo, come Confindustria, agli aeroporti, sicuramente con interesse e soprattutto guardiamo agli aeroporti inseriti in un contesto di intermodalità fondamentale per ottimizzare i flussi, ottimizzare i costi e per rendere la mobilità sempre più sostenibile".