Aeronautica salva due naufraghi con la barca incagliata sugli scogli Milano, 27 ago. (askanews) - Nelle immagini l'intervento, richiesto dal 6° Maritime Rescue Sub Center di Bari, effettuato dall'equipaggio di un elicottero HH-139A dell'84° Centro SAR del 15° Stormo dell'Aeronautica Militaredi Gioia del Colle (Ba) che ha salvato due persone in difficoltà, intrappolate su un'imbarcazione incagliatasi sugli scogli a San Foca (Le), in Salento. I due naufraghi, una coppia di coniugi di nazionalità tedesca, marito 75enne e moglie di 63 anni, erano rimasti bloccati sulla barca arenatasi, a causa del maltempo, nei pressi del porto della località salentina. Il mare Forza 3, con onde alte e forti raffiche di vento, unitamente alle scarse condizioni di luce e alla presenza degli scogli, hanno impedito ai mezzi di soccorso di avvicinarsi, per cui il 6° MRSC (Maritime Rescue Sub Center) di Bari ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La missione "Rima", con il coordinamento del COA (Comando operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (Fe) è decollata dall'aeroporto di Gioia del Colle (Ba) all'01.40 (ora locale), raggiungendo l'obiettivo in circa mezz'ora. Alle 2.33 i naufraghi sono stati recuperati da un aerosoccorritore con l'uso del verricello e portati a bordo dell'elicottero che è rientrato alla base alle 3.06; in tutto la missione di soccorso è durata 1 ora e 26 minuti. Ad attendere l'elicottero a Gioia del Colle c'erano un'auto medica e due ambulanze del 118, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure ai due naufraghi, in buone condizioni di salute, trasportandoli poi all'Ospedale Generale Regionale 'F. Miulli' di Acquaviva delle Fonti (Ba) per ulteriori accertamenti. L'equipaggio dell'HH-139A ha poi ripreso il suo normale turno di prontezza operativa per rispondere a eventuali ulteriori chiamate d'emergenza. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, di giorno e di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato la vita a migliaia di persone, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell'ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l'82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l'80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l'85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l'84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l'83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna).