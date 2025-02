Aereo medico precipitato a Philadelphia, le immagini dei soccorsi Milano, 1 feb. (askanews) - Un aereo bimotore che trasportava un paziente pediatrico con la madre si è schiantato in un quartiere a nord-est di Philadelphia venerdì sera, causando un'esplosione di fuoco. Il Learjet 55 con sei persone a bordo si è schiantato dopo essere partito dall'aeroporto di Philadelfia nord-orientale, ha dichiarato la Federal Aviation Administration alla CNN. A bordo c'erano un paziente pediatrico e sua madre, che stavano tornando a casa in Messico dopo che il bambino era stato curato a Filadelphia, ha dichiarato Shai Gold, portavoce dell'operatore di volo Jet Rescue Air Ambulance. Il Learjet era in rotta verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri, ha dichiarato la FAA. Gold ha detto alla CNN che il velivolo doveva fermarsi per il rifornimento all'aeroporto di Springfield prima di proseguire verso la destinazione finale di Tijuana, in Messico. A bordo c'erano anche quattro membri dell'equipaggio: un pilota, un copilota, un paramedico e un medico. Secondo il Ministero degli Esteri messicano, tutte e sei le persone a bordo erano di nazionalità messicana.