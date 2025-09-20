Aerei Nato pattugliano i cieli della Polonia Roma, 20 set. (askanews) - Un aereo AWACS (Airborne Warning and Control System) effettua un volo di sorveglianza sulla Polonia come parte di una missione Nato per proteggere il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, dopo le tensioni per i droni russi rilevati nello spazio aereo polacco giorni fa. "Quello che è successo la scorsa settimana in Polonia ricorda a tutti che qualcosa può accadere", ha detto il capitano -comandante Joel, membro dell'equipaggio. La missione ha lo scopo di garantire che i cieli della Nato siano protetti e di rilevare qualsiasi minaccia aerea il prima possibile. La Russia ha rimandato al mittente le accuse in relazione ai droni in Polonia; la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto: "Le accuse contro la Russia di tentativi di provocazione e deliberata escalation sono, come al solito, infondate. Sul profilo X del Comando operativo delle Forze armate polacche si legge che "a causa della minaccia di attacchi di veicoli aerei senza pilota (droni, ndr) nelle regioni dell'Ucraina confinanti con la Repubblica di Polonia (...), aerei polacchi e alleati stanno operando nel nostro spazio aereo, e i sistemi di difesa aerea terrestre e di ricognizione radar hanno raggiunto il loro più alto livello di allerta". Il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, ha precisato che sono stati impiegati anche degli elicotteri.