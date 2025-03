Addio Giorgi, Incorvaia: "Diceva che ero figlia che non aveva avuto"

"Eleonora diceva che ero la figlia che non aveva avuto, lei non ha avuto appunto figlie femmine." A dirlo Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi, prima della cerimonia funebre per l'attrice scomparsa all'età di 71 anni. "Sarebbe stata in ogni caso una mia amica, anche se non era mia suocera", ha aggiunto la moglie di Paolo Ciavarro