Addio a Michael Madsen, morto a 67 anni l'attore amato da Tarantino Roma, 4 lug. (askanews) - È morto a 67 anni Michael Madsen. Un attacco cardiaco la causa del decesso secondo i suoi agenti. L'attore noto soprattutto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino come "La Iene" e "Kill Bill", è stato trovato morto nella sua casa di Malibu. Una carriera di oltre 40 anni la sua, è apparso in più di 300 produzioni. Tra i ruoli memorabili, Mr. Blonde, il criminale psicopatico che si divertiva a torturare un poliziotto ne "le Iene" (1992) e Budd il fratello minore del cattivo nei due "Kill Bill" del 2003 e 2004. Un attore amato molto da Tarantino che lo aveva voluto anche nel western "The Hateful Eight" (2015) e nella sua favola nostalgica "C'era una volta.. a Hollywood". Doveva interpretare il Vincent Vega di "Pulp Fiction", ruolo poi andato a John Travolta. È apparso anche in "Donnie Brasco" (1997), "Thelma & Louise" (1991), "Sin City" (2005) e nel James Bond "Die Another Day" (2002). Nel corso della sua carriera ha prestato la voce a diversi videogiochi, tra cui "Grand Theft Auto III".