Addio a Giorgi, Andrea Rizzoli: "Piazza piena riempie di gioia"

"Ti fa capire come mia madre, in qualche modo, sia riuscita a toccare ognuna di loro. Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona, altri solo attraverso i suoi film e manifestazioni televisive. Eppure si sono sentiti tutti in dovere di restituire qualcosa. Chiunque di loro non cerca visibilità, sta dicendo 'volevamo bene anche noi ad Eleonora'. Questo ti riempie il core di gioia." Sono le parole con cui Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, ha commentato la piazza piena di gente per i funerali della madre, scomparsa all'età di 71 anni lunedì 3 marzo