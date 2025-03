Addio a Fulco Pratesi, storico fondatore del Wwf Italia Milano, 1 mar. (askanews) - E' morto a Roma all'età di 90 anni Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia e pioniere del movimento ambientalista in Italia. Lo comunica in una nota il Wwf Italia. Architetto, giornalista, autore, disegnatore, è stato a lungo presidente del Wwf Italia. E' stato anche parlamentare dal 1995 al 1997 con i Verdi. Nato a Roma nel 1934 e presto sfollato con la famiglia nella proprietà di campagna nel viterbese, è entrato fin da piccolo a contatto con la natura. Amava gli animali e il disegno. Nel 2016 Pratesi era salito al Quirinale, ricevuto dal presidente Mattarella in occasione dei 50 anni dalla fondazione del Wwf. Ambientalista convinto, Pratesi è stato protagonista di campagne, progetti e lotte il nome di un pianeta meno inquinato, a favore delle prossime generazioni. "Noi del Wwf siamo in un certo senso tutti figli suoi, e oggi è come se avessimo perso la colonna fondante della nostra famiglia", è scritto in una nota dell'associazione ambientalista.