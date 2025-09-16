Addio a 89 anni a Robert Redford: due Oscar, il Sundance e l'ambiente Roma, 16 set. (askanews) - E' morto a 89 anni Robert Redford, attore, regista, produttore, attivista per l'ambiente. Si è spento nella sua casa nello Utah, ha riferito il suo agente. Nato il 18 agosto del 1936 a Santa Monica, in California, è stato tra i grandi di Hollywood negli anni '60 e '70, interprete di titoli di grande successo come "Butch Cassidy", "La stangata", "Tutti gli uomini del presidente", "A piedi nudi nel parco", "I tre giorni del Condor". Oltre alla carriera di attore, ha diretto diversi film acclamati da pubblico e critica, tra cui "Gente comune" (1980), per il quale ha vinto l'Oscar per la regia, premio che invece non ha mai ottenuto come attore, ma ha conquistato per la sua carriera nel 2002. Da anni in prima linea per l'ambiente, le energie pulite, e altre cause sociali. Redford ha fondato il celebre Sundance Film Festival, che prese il nome proprio dal suo personaggio di "Sundance Kid", nel film "Butch Cassidy" in cui cominciò il suo famoso e fortunato sodalizio con Paul Newman: il festival è diventato uno degli eventi più importanti per il cinema indipendente. Il grande attore aveva dato l'addio alle scene nel 2018 a 81 anni, lasciando con un vago "Non si può mai dire mai". E di recente infatti aveva fatto un'apparizione nella serie tv "Dark Wings", di cui era stato anche produttore esecutivo. Una passione totale la sua per il cinema, fino alla fine.