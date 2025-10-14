Ad Abu Dhabi anche il matrimonio diventa digitale Milano, 14 ott. (askanews) - Ad Abu Dhabi anche il matrimonio diventa digitale. Le coppie di tutto il mondo possono ora sposarsi senza mai mettere piede negli Emirati, grazie a un nuovo servizio lanciato sull'app governativa Tamm, presentato alla fiera tecnologica Gitex di Dubai. "Le persone possono completare l'intera operazione online senza doversi recare fisicamente in un luogo. E questa è la bellezza di Tamm", ha spiegato Mohamed Al Askar, Direttore Generale di Tamm. Il sistema sfrutta intelligenza artificiale, riconoscimento facciale e firme digitali per autenticare i documenti e validare le identità, garantendo un processo completamente online in meno di 24 ore. Tamm Hologram è un sistema di assistenza in realtà mista che ricrea un agente in 3D per guidare gli utenti passo dopo passo. Il costo: 800 dirham, circa 180 euro. L'idea del matrimonio online è ancora agli inizi, con l'Ucraina che l'anno scorso ha lanciato un servizio che permette alle coppie separate dalla guerra di convolare a nozze utilizzando l'app governativa. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sperimentato la possibilità di consentire cerimonie online durante la pandemia di Covid-19. Ma la nuova versione ha un obiettivo molto più ampio. Un matrimonio virtuale ma legale a tutti gli effetti. Ad Abu Dhabi, anche l'amore si celebra nel metaverso.