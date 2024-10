Achille Lauro dal Forum di Milano annuncia il nuovo album Milano, 5 ott. (askanews) - Dall'Unipol Forum di Milano Achille Lauro ha annunciato l'uscita del nuovo album "Ragazzi Madre - L'Iliade" che arriverà nel 2025 facendone ascoltare a sorpresa anche alcuni assaggi. L'annuncio è avvenuto durante la prima delle due date sold out di "Ragazzi Madre - L'Iliade Il Live", che celebrano i suoi 10 anni di carriera. Con lui sul palco Boss Doms e la sua band. Si replica il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Per la prima volta ha cantato dal vivo il nuovo singolo Amore disperato, un brano intimo dalle sonorità acustiche che racconta una storia vera nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica.