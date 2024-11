Acer Italia, tutte le novità per il 2025 Milano, 5 nov. (askanews) - Acer Italia punta in alto. Nella suggestiva cornice di Terrazza Martini, nel pieno centro di Milano, l'azienda ha presentato i risultati del 2024, dando un'idea programmatica di quelli che saranno gli step e gli obbiettivi per il 2025. Numeri certo, ma anche i nuovi prodotti e le nuove tendenze, sulla scia di quanto già mostrato a Berlino all'IFA 2024, la fiera elettronica più importante d'Europa tenutasi lo scorso settembre. Gianluca D'Angelo, Head of Sales Retail and Distribution Acer Italia, ha dichiarato: "Nonostante il mercato consumer sia stato contraddistinto da una forte decrescita nel periodo post-covid, Acer è riuscita a sviluppare un fatturato netto molto simile al 2022, evitando la contrazione prevista del 25%. Ha raggiunto questo obiettivo grazie alla nuova strategia commerciale adottata nel 2024, che ha puntato molto su segmenti, quali il gaming e l'intelligenza artificiale." Due nuove sfide su tutte: la prima affrontata con le potenti prestazioni dei prodotti Nitro e Predator, la seconda, invece, con gli eleganti e leggeri laptop Swift AI, che supportano le app IA progettate da Acer per promuovere la produttività e la sicurezza. "Per il 2025 ci aspettiamo un mercato sicuramente in leggera crescita - prosegue Gianluca D'Angelo - Acer, in collaborazione con i partner Microsoft e Google, introdurrà importanti novità, soprattutto nel segmento AI. Oggi l'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare e di interagire con la tecnologia. I nostri nuovi PC Copilot + e AI-ready, che integrano sempre più funzionalità di IA generativa, sono progettati per adattarsi alle esigenze degli utenti, offrendo soluzioni sempre più innovative, che consentono di aumentare la produttività e garantire la massima sicurezza. L'aumento del valore dei device venduti è in linea con i nostri obiettivi per il 2025, focalizzati sul posizionamento nel segmento premium dei Chromebook Plus e, per quanto riguarda la declinazione con Microsoft, sull'attuale ampio portfolio prodotti, che ci consente di crescere nella fascia di mercato tra gli 800 e i 1200 ". Poi altre novità gustose: dall'Iconia Tablet ai nuovi monitor Nitro "ultraspeed". Passando per tutta la linea Vero, che strizza l'occhio alla sostenibilità. Il futuro è ormai presente e Acer Italia è pronta a recitare il ruolo di protagonista assoluta.