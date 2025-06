Accordo tra Cile e Google per l'installazione di un cavo sottomarino Santiago del Cile, 5 giu. (askanews) - Il cavo in fibra ottica "Humboldt" attraverserà il Pacifico. Il governo cileno e Google hanno firmano un accordo per l'installazione del primo cavo sottomarino che collegherà il Sud America alla regione Asia-Pacifico. Partirà dalla regione cilena di Valparaìso e arriverà a Sydney, in Australia, passando per la Polinesia francese, per una lunghezza totale di 14.800 chilometri. Il cavo che sarà operativo entro il 2027 avrà una capacità di 144 terabyte al secondo e una vita utile di 25 anni. "L'idea alla base della costruzione di questo cavo è che possa essere utilizzato non solo da Google, ma anche da altri utenti, a vantaggio del Cile nel suo complesso e delle aziende tecnologiche che vi operano", ha affermato Cristian Ramos, Direttore delle Infrastrutture di Telecomunicazione di Google in America Latina, durante la presentazione dell'accordo. Finora, il Sud America meridionale era connesso digitalmente solo attraverso reti che lo collegavano all'emisfero settentrionale.