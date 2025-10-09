Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
VideoAccordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo intero
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Accordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo intero

Accordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo intero

Roma, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha salutato l'accordo sulla prima fase del piano di pace Usa per porree fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza come "un momento di profondo sollievo per tutto il mondo". Parlando in conferenza stampa in India, a Mumbai, con il primo ministro indiano Narendra Modi, Starmer ha detto: "È un momento di profondo sollievo per tutto il mondo, ma in particolare per gli ostaggi, per le loro famiglie e per la popolazione civile di Gaza".