Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
9 ott 2025
Accordo Gaza, La Russa: bellissima notizia, grazie a chi si è speso

Roma, 9 ott. (askanews) - "Una bellissima notizia", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima parte del piano di pace Usa. "Un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e dai paesi che sono stati all'altezza della situazione, a Giorgia Meloni, che come ha detto qualcuno è 'complice di pace'" ha aggiunto.