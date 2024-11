Abuso d'ufficio, Meloni: rivendico scelta su storica battaglia Anci Torino, 22 nov. (askanews) - "Con coraggio abbiamo affrontato la questione della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento da Palazzo Chigi alla 41esima Assemblea annuale dell'Anci, in corso al Lingotto di Torino. Riferendosi all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, la premier ha spiegato che "abbiamo fatto nostra una storica battaglia dell'Anci", approvando "un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare semplicemente il proprio lavoro. C'è chi ha sostenuto la necessità di un intervento del genere per tanto tempo e poi ha cambiato idea, però io penso che fosse una cosa giusta, la rivendico, perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità senza rischiare lunghi, disonorevoli processi per le persone per bene".