Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaBanconote BceKate e Camilla
Acquista il giornale
VideoAbu Mazen all'Onu: "Tutti gli Stati riconoscano la Palestina"
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Abu Mazen all'Onu: "Tutti gli Stati riconoscano la Palestina"

Abu Mazen all'Onu: "Tutti gli Stati riconoscano la Palestina"

"A nome del popolo palestinese esprimo gratitudine verso tutti i Paesi che l'hanno fatto"