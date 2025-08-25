Abodi: proroga Simico necessaria, opere completate entro 2033 Rimini, 25 ago. (askanews) - La proroga della società Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Simico, fino al 2033 per completare le opere olimpiche è "necessaria" e risponde a una "scelta responsabile per non avere cantieri aperti durante i giochi olimpici e paralimpici". Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha spiegato in conferenza stampa al Meeting di Rimini le ragioni della decisione contestata dalle opposizioni. "Quando si è insediato il governo presieduto da Giorgia Meloni, a fine 2022, inizio 2023, ci siamo resi conto in cabina di regia a Palazzo Chigi che alcune di queste opere non le avremmo terminate prima dei giochi e avremmo rischiato un'interferenza dei cantieri durante i giochi, sarebbe stata assolutamente inappropriata - ha spiegato Abodi -. Abbiamo fatto una selezione di opere, chiamiamole così, differibili e indifferibili. Quelle indifferibili le stiamo realizzando tutte. Quelle differibili inizieremo a realizzarle subito dopo la chiusura delle Paralimpiadi". Il ministro ha sottolineato che "per realizzare opere come quelle che realizzeremo a Longarone, a Cortina, Sondrio ed altre opere complesse che presuppongono cantieri di medio periodo c'è bisogno di tempo". I numeri del progetto sono significativi: "1 miliardo e 900 milioni per l'organizzazione dei giochi, 3 miliardi e mezzo gli investimenti sulle infrastrutture che continueranno anche dopo i giochi. Il masterplan si completerà con 95 opere e quindi si vedranno gli effetti di Milano Cortina anche dopo Milano Cortina". "Abbiamo fatto una scelta responsabile per non avere cantieri aperti durante i giochi olimpici e paralimpici. Manterremo gli impegni assunti", ha concluso Abodi, ribadendo che "arriveremo in tempo" nonostante le difficoltà temporali.