ABK Group e MOOOI insieme per una collezione esclusiva di ceramiche Bologna, 24 set. (askanews) - Dare vita a prodotti e soluzioni capaci di rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente e allo stesso tempo sorprenderla. E' l'impegno di ABK Group, leader nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, che ha avviato una collaborazione con l'olandese MOOOI, marchio iconico di design e lifestyle internazionale, abituata a oltrepassare i limiti del design tradizionale con proposte inaspettate e originali. "Quello che anche MOOOI ha percepito del nostro gruppo, della nostra azienda e anche in particolare del marchio ABK - spiega Cristian Nizzoli, direttore marketing ABK Group - è proprio questo essere un po' fuori dagli schemi, questo saper vedere avanti, sapersi rinnovare e offrire al mercato anche qualcosa di fuori dall'ordinario". L'accordo è stato annunciato al Cersaie, il Salone internazionale della ceramica. "Volevamo collaborare con ABK Group per la loro esperienza, le loro conoscenze nel settore della ceramica, le loro dimensioni, la loro distribuzione in tutto il mondo - dice Arjen Stege, Marketing Manager MOOOI -, ma anche per il fatto che hanno dimostrato di saper lavorare con persone veramente creative e interessanti per lanciare collezioni di ceramica. Crediamo che insieme possiamo lanciare al meglio una collezione MOOOI sul mercato, supportata dalla giusta qualità e dalle persone giuste con competenze nel settore della ceramica". La ricerca costante e l'uso della tecnologia nei processi produttivi hanno consentito al gruppo modenese di lavorare sulle superfici, sugli spessori e sulle finiture, con la stessa precisione di un artigiano nel suo laboratorio. Un altro passo in avanti nella decorazione verrà fatto grazie all'accordo con MOOOI. "Siamo stati in contatto per più di un anno - ricorda Paolo Ferrari, direzione creativa ABK Group - per cercare di connettere le nostre due specializzazioni e soprattutto per dare vita a un team creativo comune, un lavoro veramente a quattro mani, perché vogliamo entrare nel mondo dell'arredo e del design attraverso la porta principale, attraverso un'azienda visionaria". Il debutto della collezione è fissato al 2025 e la sua distribuzione verrà curata congiuntamente, sia dai canali di vendita di ABK Group, sia da quelli di MOOOI. I processi produttivi si concentreranno negli stabilimenti di ABK Group a Solignano Nuovo e Finale Emilia, nel distretto della ceramica.