Abete: "Giovane imprenditore è chi non si adagia sul passato" Capri (Na), 10 ott. (askanews) - "Il giovane imprenditore è quello che mantiene la curiosità, quello che è capace di assumersi le proprie responsabilità e soprattutto che non ha paura della parte ignota del futuro perché capisce che la può costruire in senso positivo e quindi non si adagia sul passato". Lo ha detto il presidente di Confindustria Cultura Italia, Luigi Abete, a margine del 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri. "Ritmo è una bellissima parola - ha aggiunto in riferimento al titolo del Convegno - i giovani imprenditori hanno sempre lo stesso ritmo. E la cosa mi fa molto piacere perché, avendo iniziato con i giovani imprenditori 50 anni fa, sono rimasto ancora compatibilmente giovane imprenditore, perché giovani imprenditori si è nell'animo e poi nel corpo".