A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump Milano, 2 mag. (askanews) - Migliaia di persone hannnno scandito slogan e esposto striscioni durante una manifestazione a Washington per opporsi alle politiche di Donald Trump e denunciare la sua "tirannia" il 1° maggio, che non è una tradizionale giornata di mobilitazione di massa come in Europa.