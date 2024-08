A Venezia Nicole Kidman seduce tutti sul red carpet di "Babygirl" Venezia, 31 ago. (askanews) - Nicole Kidman ha sfilato sul tappeto rosso della Mostra di Venezia con un elegantissimo abito beige e nero. L'attrice ha presentato al festival il thriller erotico "Babygirl", diretto dalla regista Halina Reijn. Nel film Kidman interpreta una potente donna d'affari di New York che si lancia in una torrida relazione sadomasochista con uno stagista della sua impresa interpretato da Harris Dickinson. L'attrice ha sfilato sul red carpet insieme a Antonio Banderas, che nel film interpreta suo marito, e insieme alla regista e ai giovani attori Harry Dickinson et Sophie Wilde.