A Venezia in anteprima lo show acrobatico "Titizé - A Venetian Dream" Venezia, 11 lug. (askanews) -Attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari immersi in universi onirici e rarefatti. Dal 18 luglio al 13 ottobre 2024, sul palcoscenico del Teatro Goldoni debutta in prima assoluta "Titizé - A Venetian Dream", lo spettacolo ufficiale della Città di Venezia coprodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale con la Compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo. Uno spettacolo acrobatico in programma da luglio ad ottobre per una espressione teatrale fondata sulla meraviglia e sullo stupore che racconta il rapporto fra Venezia, l'acqua e l'uomo. Un evento progettato per il rilancio internazionale del Teatro Goldoni di Venezia, il più antico tra i teatri moderni tutt'ora in attività, che in occasione dei suoi 400 anni ha subito un importante intervento di restyling finanziato dal Comune di Venezia. Un luogo in cui la tradizione e l'innovazione veneziana della commedia dell'arte e del teatro di prosa si trasformano in una produzione teatrale dedicata a un pubblico italiano e internazionale di tutte le età (a partire dai 7 anni), grazie all'utilizzo del linguaggio universale della clowneria, della danza, della musica e del teatro acrobatico. "Abbiamo da poco presentato la Stagione 24/25 dei nostri teatri con un cartellone che conta 15 produzioni e co-produzioni firmate dal Teatro Stabile del Veneto. Un programma di spettacoli contraddistinti dalla presenza di attori di punta della scena nazionale, ma anche dall'attivazione di partnership nazionali ed internazionali come questa stretta con la Compagnia Finzi Pasca di cui andiamo particolarmente orgogliosi e che rende il nostro Teatro Goldoni uno spazio vivo e dove si produce ogni giorno grazie al lavoro quotidiano di maestranze artistiche e tecniche. - ha dichiarato Filippo Dini, direttore artistico della Fondazione Teatro Stabile del Veneto - Il progetto con Finzi Pasca assume un ruolo fondamentale nella strategia del TSV che si presenta come co-produttore di uno spettacolo dal valore internazionale che conta il coinvolgimento di 120 tra artisti e tecnici e una tenitura lunga 52 recite alla pari dei grandi teatri europei. Una proposta di alto livello culturale che rende onore al palcoscenico del più antico tra i teatri italiani di prosa e con una stagione dedicata ai suoi cittadini. Con Titizé la tradizione popolare del teatro veneto, dalla commedia dell'arte all'opera di Goldoni, girerà il mondo". L'opera è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca, tra i membri fondatori dell'omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera, che nei suoi 40 anni di attività internazionale ha realizzato oltre 40 spettacoli, fra cui 3 cerimonie olimpiche, 2 spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche, che hanno calcato i palcoscenici di circa 600 teatri e festival in 46 paesi di tutto il mondo, per oltre 15 milioni di spettatori. Le musiche dello spettacolo sono di Maria Bonzanigo e sono state eseguite dall'Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Pasquale Corrado con la partecipazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta, la scenografia è a cura di Hugo Gargiulo, assistito da Matteo Verlicchi, mentre i costumi sono di Giovanna Buzzi.